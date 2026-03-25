（台北中央社）世界貿易機関（WTO）が24日までに発表した統計によると、昨年1年間における台湾のモノの輸出額は6410億米ドル（約102兆円）で、世界12位となった。財政部（財務省）統計処が同日、報道資料で紹介した。同処によれば、台湾の順位は前年から四つ上がった。11位だった1993年以降、2番目に高い順位となった。1位は中国で3兆7720億ドル（約600兆円）。日本は6位で7380億ドル（約117兆円）だった。世界全体でのシェア率は2