（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は24日、台北市の総統府で日本台湾親善協会の会長を務める衛藤征士郎元衆院議員らと面会し、権威主義の拡張に向き合う中で、台湾は引き続き自己防衛力を強化し、日本など理念の近い国との連携を深め、共同でインド太平洋地域の平和と繁栄を確保していく方針を示した。頼総統は、台湾海峡の平和と安定は国際社会から高い関心を集めていると指摘。日本政府は国際的な場で繰り返しその重要性