最大140Wに対応したエレコムの2股USB Type-Cケーブルが、Amazonで24%OFFのセール中となっている。3月25日（水）現在、参考価格が2,202円のところ、1,680円で購入可能だ。 1つのUSB Type-Cポートから最大2台のカメラやスマートフォンを同時に充電できるUSB Type-Cの2股ケーブル。USB Type-Cポートが1つの高出力ACアダプターしかない場合や、旅行などで手荷物を少なくしたい時など、