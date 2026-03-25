ドウシシャは4月下旬に、持ち運び可能な冷たすぎる氷のう「ゴリラの冷棒（れいぼう）」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ラベンダー、サックス、ピンク、チャコールの4色。価格は2728円。●シリコン製よりも約5℃低い衝撃「ゴリラの冷棒」は、「インパクト設計」と「おもしろスパイス」によって、世の中のリアルなニーズに応える「ゴリラ」シリーズの新製品。「真夏の外気温下で