25日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万686枚だった。うちプットの出来高が5632枚と、コールの5054枚を上回った。プットの出来高トップは5万1500円の534枚（785円安1030円）。コールの出来高トップは5万7000円の562枚（161円高375円）だった。 コールプット