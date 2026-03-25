25日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1502枚だった。うちプットの出来高が1046枚と、コールの456枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の170枚（490円安1420円）。コールの出来高トップは6万9000円の53枚（1円高10円）だった。 コールプット 出来高前日