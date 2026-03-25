25日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は61枚だった。コールの合計出来高は19枚。コールの出来高トップは6万円の16枚（780円）だった。プットのの合計出来高は42枚。プットの出来高トップは5万円の35枚（2005円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格