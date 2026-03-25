23日（日本時間24日）のエンゼルス戦で先発し、再登板を含めて計2回0／3を投げて無安打5失点、6四球2死球という大乱調に陥った佐々木朗希投手（ドジャース）。惨劇から一夜明け、地元メディアは「ササキは壊れた」と辛らつに指摘した。 ■OP戦の防御率は15.58に悪化 佐々木はエンゼルス戦に先発し、1回一死も取れずに途中降板。2回から再登板し、計2回0／3を投げて無安打5失点、6四球2死球という乱調ぶり。投じた66球のう