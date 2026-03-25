香港メディアの香港01は24日、デンマークで台湾人の在留許可証の国籍欄に「中国」と記載されていることについて、台湾側が反発していると報じた。デンマーク紙ベアリングスケが20日に報じたところによると、昨年6月、デンマーク在住の台湾人が子どもの在留許可証の国籍欄に「中国」と記載されたことに抗議し、発行元のデンマーク国際採用統合庁（SIRI）に申し立てを行った。同庁は「これは誤りではない。デンマーク政府は台湾を独