国際金価格が数日連続で急落し、国内の金価格も1グラム1000元（約2万2000円）の節目を割り込みました。金価格の下落を受け、消費者の金購入意欲が再び高まっています。国際金価格の影響を受け、中国国内の複数の金販売店でも純金製アクセサリーの価格が引き下げられました。北京市西城区のある金販売店では、平日の午後4時でも顧客が後を絶たず、多くの顧客が現場で金の実勢価格に注目し、いつでも手に入れられるよう準備をしてい