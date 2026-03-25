同性同士の結婚を認めない民法などの規定が憲法に違反しているとして同性カップルらが国に賠償を求めた裁判で、最高裁はきょう、大法廷で審理することを決めました。この裁判は、同性同士の結婚を認めない民法や戸籍法の規定が「婚姻の自由」などを定めた憲法に違反するとして、同性カップルらが賠償を求め、国を集団提訴したものです。同様の裁判は全国で6件起こされていますが、このうち5つの高裁判決は、民法などの規定が憲法14