男性5人組の歌謡アイドル「華MEN組（かめんぐみ）」がきょう25日、初シングル「NEGAI」を発売した。この日、東京・錦糸町のマルイ店頭特設ステージでリリースイベントを行った。2024年5月にミニアルバム「華やかに抱きしめて」でメジャーデビューした華MEN組。それからメンバー1人の脱退も経験し、1年10カ月を経て、ついに初シングル発売となった。コウジは「いろんなことを乗り越えて今日ここに立ってるというのを実感してお