HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話にて、NARU（松浦なる・17歳）がステージの出来栄えに涙を流した。【映像】スタイル抜群の17歳練習生のダンス（全編あり）3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスに挑戦。NARUが所属するCチームは、KATSEYEの「Debut」を披露する。高い歌唱力とダンスの実力を持つNARU。控えめなキャラクターの彼女だが、個性の強