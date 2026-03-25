イランによる実質的な封鎖が続くホルムズ海峡。日本関連の船舶は引き続きペルシャ湾内での待機を余儀なくされています。日本船主協会長澤仁志 会長「今回の海峡封鎖により、5000トン以上の大型商船、約1000隻が今もペルシャ湾内に留め置かれており、日本人船員24名を含む1154人の船員が乗船した日本関係船45隻も含まれております」日本船主協会によりますと、ホルムズ海峡の実質的な封鎖により、引き続き日本人船員24人を含