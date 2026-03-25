タレント・明石家さんま（70）が24日深夜放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・15）に出演。後輩の虚弱体質を惜しがった。最終回にサプライズで登場。実は兼近大樹が体調不良で最終回の収録日が仕切り直しとなっていたため、「この番組に（スケジュールを）2日空けたがな」と言って、2人を恐縮させた。兼近について「すごい運動神経よくていつも元気やのに病気がちって…それが腹立つ」と愚痴をもらした。「今日、“何でア
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