英国遠征中のサッカー日本代表は、いずれも国際親善試合KIRIN WORLD CHALLENGE 2026で3月29日にスコットランド代表（ハムデン・パーク）、4月1日にイングランド代表（ウェンブリー・スタジアム）と対戦。この2試合に向けた予想陣容をまとめる。【画像】第二次森保ジャパンの全試合スタメン図今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合で、そのW杯出場国と連戦する貴重な機会。多くの主