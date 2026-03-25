アメリカのオープンAIは、動画生成AIの「Sora」について、アプリの提供を終了すると発表しました。オープンAIは24日、「Sora」の公式SNSアカウントで「Soraに別れを告げる」などと投稿し、去年9月に始めたばかりのサービスを終了すると明らかにしました。「Sora」はAIが生成した動画を投稿・共有できるアプリですが、人気アニメキャラクターなどの動画を生成できることから、著作権侵害の懸念が指摘されていました。現地メディアは