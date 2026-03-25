兵庫県議会の定例会本会議で発言する斎藤元彦知事＝25日午前斎藤元彦兵庫県知事は25日、疑惑告発者の私的情報漏えい問題を巡り、昨年の6月議会に提出し、採決見送りが続いていた知事給与減額条例改正案を撤回した。議会側も承認した。共に減給対象だった服部洋平副知事が任期満了で退任するのが理由。斎藤氏のみを対象とした修正案を6月に出す見通しで、扱いの議論は仕切り直しになる。議会は開会中の定例会会期末の25日、新た