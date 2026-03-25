木原官房長官は２５日の記者会見で、陸上自衛官の男が在日中国大使館の敷地内に侵入した疑いで逮捕された事件を受け、中国側に「遺憾」の意を伝え、「再発防止も含めて適切に対応していく」と説明したことを明らかにした。事件後、中国側から外交ルートで再発防止の要請を受けていたといい、大使館の警備に当たる警察官の体制も増強した。木原氏は、容疑者が自衛官だった点について、「法を遵守すべき自衛官が逮捕されたことは