プロフィギュアスケーターの織田信成氏が25日、自身のインスタグラムを更新。長男との2ショット写真でめでたい報告をした。織田氏は「本日、39歳をお迎えました！サンキュー（39）！！！」という報告に続き、「長男は無事志望校に合格」と告白。肩を組んだ2ショット写真を披露し、「身長は順調に抜かされ続けてます！30代最後全力で謳歌するぞ〜！」とつづった。この投稿にフォロワーからは「わー！長男君もうこんなに大きく