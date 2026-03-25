２４日に放送された「東京Ｐ．Ｄ．警視庁広報２係」では、２２年前の幹事長爆破未遂事件について、別件で逮捕されている大沼（大塚明夫）が自分が真犯人だと名乗りでるも、この事実を警視総監がもみ消そうとする闇展開に。ネットでは再捜査を訴える捜査一課を応援する声が高まってきた。２２年前の幹事長爆破未遂事件について、ＹＢＸテレビの稲田（金子ノブアキ）のもとに真犯人を名乗る大沼から手紙が届く。早速、稲田は刑務