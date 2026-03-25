3月24日、お笑いトリオ・トンツカタンがYouTubeチャンネルで解散を発表し、話題を集めている。「メンバーのお抹茶さん、森本晋太郎さん、櫻田佑（たすく）さんの3人が横並びで登場しました。森本さんが『日によっては8時間話し合った』と明かし、『トンツカタン、解散という結論に至りました』と報告しました。さらに『本当にうれしい言葉をたくさんかけていただきました』と感謝し、『仲、悪くなったわけじゃない』と強調してい