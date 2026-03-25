【アーケードアーカイブス ファイナルラップ】 3月26日 配信予定 価格： PS4版 837円 Switch版 838円 プレイ人数：1人 【アーケードアーカイブス2 ファイナルラップ】 3月26日 配信予定 価格：1,100円 プレイ人数：1人 ハムスターは、プレイステ&