子どもの進路は人生の大きな分岐点といえます。親も一生懸命になりますが、なかには家庭の事情によって子どもの思うような進路を選ばせてあげられないことも……。これは筆者の友人・N絵が後悔と反省をしたエピソードです。 進路 私はシングルで中学2年生の娘を育てています。娘は中学1年生の夏休み明けから不登校気味になり、欠席日数が増えている状況でした。2年生になって最初の個人面談では、担任に「今の状況だ