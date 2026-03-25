記事ポイント4×4マス特化のミニナンプレアプリ『ナンプレ館mini』が登場全問パズル作家・稲葉直貴氏による書き下ろし問題を収録大きなマス目と太文字のユニバーサルデザインを採用 ワークスが、スマートフォン向けパズルアプリ『ナンプレ館mini』をリリースしました。4×4マスのミニサイズに特化し、誰でも気軽に楽しめる脳トレ体験を提供するアプリです。 ワークス「ナンプレ館mini」 アプリ名：ナンプレ館