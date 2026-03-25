吉田祐也（左）、佐藤早也伽日本陸連は25日、今秋の愛知・名古屋アジア大会のマラソン代表を発表し、男子は昨年の世界選手権東京大会代表の吉田祐也（GMOインターネットグループ）と2023年世界選手権代表の山下一貴（三菱重工）、女子は世界選手権東京大会代表の佐藤早也伽（積水化学）と1月の大阪国際を初マラソン日本最高記録で走った矢田みくに（エディオン）を選んだ。全員がアジア大会初出場となる。補欠には男子は竹井祐