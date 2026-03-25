男子ツアーを統括する日本ゴルフツアー機構（JGTO）は25日、都内で定時社員総会と臨時理事会を開催し、諸星裕会長の続投が決まった。諸星会長は24年3月に第5代会長に就任し2期目となる。そのほか新副会長として、ジャパンゴルフツアー選手会会長の阿久津未来也らが選出された。理事には、ジャパンゴルフツアー選手会副会長の石川遼、谷原秀人、堀川未来夢らが入った。いずれも任期は2028年定時社員総会までの約2年間となる