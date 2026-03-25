日本モーターボート競走会は25日、ボートレーサーのレースにおけるパフォーマンス向上と、さらなる公正・安全なレースの実施を目的として、視力基準にソフトコンタクトを使用した矯正視力を認める規程改正を行うと発表した。両眼とも裸眼視力は矯正視力0・5以上で、矯正器具はソフトコンタクトに限る。5月1日から施行で、競走参加の場合は5月1日以降を前検日とする開催から適用される。レーサー募集については7月1日から応募開