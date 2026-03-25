お笑いタレントの東野幸治（58）が25日放送のカンテレの情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。大阪市が25日に市内で目撃が相次いでいたシカ1頭を捕獲したことを受けて、コメントした。シカは24日夜から大阪市城東区の大阪府警の施設敷地内に侵入しており、25日午後に敷地内で捕獲した。シカは無事で、市内の一時保護施設に移送した。シカの“任意出頭”に青木源太アナから「シカの一挙手一投足に大注