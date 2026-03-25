レアル・マドリードは現地時間22日に行われたラ・リーガ第29節でアトレティコ・マドリードとの”マドリード・ダービー”に3-2で勝利。前回対戦のリーグ戦では大敗を喫していたが、そのリベンジ達成に成功した。そんなレアルではシャビ・アロンソ前監督が1月上旬に解任後、後任としてカスティージャを率いていたアルバロ・アルベロア監督をトップチームの指揮官に任命。しかし、来季以降の指揮官は誰が務めるのか不透明な状況となっ