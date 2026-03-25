国土交通省は、ボーイング737-8型機に型式証明を行った。ボーイングは2015年6月29日付けで、型式証明を申請していた。国土交通省航空局による所要の審査が完了したため、3月25日付けで型式証明を行った。ボーイング737-8型機は、スカイマークが4月、ANAホールディングスが6月、日本航空（JAL）が2026年度内に受領を計画している。JALは38機、ANAホールディングスは20機、スカイマークは13機を確定発注している。