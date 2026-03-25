◆センバツ第８日▽２回戦専大松戸―九州国際大付（２６日・甲子園）第９８回センバツ高校野球大会第７日（２５日）の第３試合に予定されていた２回戦の専大松戸（千葉）対九州国際大付（福岡）は、天候不良のため中止に。大会第８日（２６日）の第４試合に組み込まれた。２５日は第２試合の途中から雨が降り、グラウンドに砂が入れられる措置が取られていた。２６日は、第１試合の開始が３０分早まり、午前８時３０分となる