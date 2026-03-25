ドバイワールドカップデー（３月２８日、メイダン競馬場）のメインレースであるドバイ・ワールドＣの枠順（ゲート順）が２５日、確定した。９頭立てで、３着だった昨年の雪辱を狙うフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）は６番ゲートに決まった。前年覇者ヒットショーは５番ゲート、フォーエバーヤングの最大のライバルとなりそうなメイダーンは２番ゲートとなった。​矢作調教師はこ