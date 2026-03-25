ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー公式動画配信サービス『Disney+』のコンテンツブランド『スター』にて独占配信予定で、俳優のイ・ビョンホンとハン・ジミンが主演するオリジナル韓国ドラマシリーズ『ザ・コリアンズ（原題）』の制作開始を発表した。【動画】ハン・ジミン、パク・ソンフン＆イ・ギテクに迫られ…“三角関係”に！同作は、ジョー・ワイズバーグ原作、ジョエル・フィールズ＆ジョー・ワイズバーグ