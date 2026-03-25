◇ファームリーグ西地区阪神―オリックス（2026年3月25日京セラD）開幕ローテ入りを確実にしている阪神の新外国人左腕イーストン・ルーカス投手（29＝前ブルージェイズ）が2軍戦で調整登板した。しかしピリッとしない投球で課題を残した。ルーカスは開幕2カード目、4月1日のDeNA戦（京セラドーム）で先発が濃厚。同じマウンドで試運転する意味合いがあった。初回に先頭打者から3人連続安打され、1失点。4回にも自らのけ