イラン情勢は、不透明感が続いています。急騰するガソリン価格を抑えるため、政府は国家で備蓄している石油の放出を決めました。 名古屋市中区のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリン1リットルあたり158円で販売されていて、一番高いときの2週間前より20円ほど安くなっています。 安さが「売り」のこの店舗。 イラン情勢の緊迫化により3月12日に、レギュラーガソリン価格を一気に31円値上げし、1リ