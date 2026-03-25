【モデルプレス＝2026/03/25】元NMB48の渋谷凪咲が3月25日、自身のInstagramを更新。シースルー素材が印象的なドレス姿を披露し、注目が集まっている。【写真】29歳元アイドル「見惚れる美しさ」素肌透けるシースルー衣装姿◆渋谷凪咲、シースルー×ブラックドレスで大人の魅力渋谷は「マーチンさんと ＃渋谷で5時 歌わせていただきました（記念すべき日なのでドレスアップしちゃいました）」とつづり、24日にビルボードライブ東京