【モデルプレス＝2026/03/25】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが3月25日、自身のInstagramを更新。「ほぼサラダ」な手作り冷やし中華を公開し、話題を呼んでいる。【写真】74歳ベテラン女優「彩りが綺麗」LAで作ったボリューミー冷やし中華◆桃井かおり、“ほぼサラダ”な冷やし中華を披露桃井は「冷やし中華がLAではもう売ってる」とつづり、彩り豊かな一皿を投稿。ブロッコリーやスナップエンドウ、パプリ