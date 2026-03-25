千葉県松戸市の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を所持していたとして、18歳の会社員の男が逮捕されました。千葉県内で「エトミデート」を所持したとして逮捕者が出たのは初めてです。逮捕されたのは、松戸市の18歳の会社員の男で、去年12月、自宅で指定薬物「エトミデート」を含むリキッドおよそ4.2グラムを所持した疑いがもたれています。警察によりますと、男は保護者に連れられて出頭し、捜査員が自