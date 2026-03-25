女優の小沢真珠（49）が25日、自身のインスタグラムを更新。水族館での親子ショットを公開した。小沢は「娘と水族館へ」と書き出し、愛娘との2ショットをアップ。「お目当てのメンダコちゃん、並んで見れました♪」と水槽の写真も公開した。そして「ペンギンも可愛かったー春休みを満喫中です」と報告。ハッシュタグで「サンシャイン水族館」「春休み」「娘とデート」と添えた。この投稿にフォロワーからは「ぐしゃっと