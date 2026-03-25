日本相撲協会は２５日、エディオンアリーナ大阪で理事会と年寄総会を開き、職務分掌を決定した。八角理事長（元横綱北勝海）に次ぐ実質協会ナンバー２の事業部長には、出羽海親方（元幕内小城乃花）が就任。教習所長も兼務する。巡業部長は高田川親方（元関脇安芸乃島）、危機管理部長は佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）、広報部長は藤島親方（元大関武双山）に決まった。審判部長には浅香山親方（元大関魁皇）と尾上親方（元小