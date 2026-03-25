京都新聞ホールディングス（HD、京都市）と子会社などが、大株主で元相談役だった白石浩子氏（85）に支払った報酬と私邸の管理費計約5億円の返還を求めた訴訟の控訴審判決で大阪高裁は25日、全額返還を命じた一審京都地裁判決を変更し、返還額を計約3億1千万円に減額した。森木田邦裕裁判長は判決理由で「破格の報酬額を長期間にわたり得ており、高額にすぎる」と指摘。一方、他の相談役らと同額程度までの受領は許され、私邸