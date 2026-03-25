お笑いコンビ、爆笑問題の田中裕二（61）、太田光（60）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）にレギュラー出演。生放送のネタ番組での失態を告白した。太田は21日放送のフジテレビ系お笑い特番「ENGEIグランドスラム」に出演した際のエピソードを語った。太田はMCのナインティナイン岡村隆史と放送終了後に話したことを明かし、「『どうだった？今日』って言ったら、『ネタは良かったんです