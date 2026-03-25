日本競輪選手養成所（静岡県伊豆市）で２５日、２０２６年競輪ワールドシリーズ招へい選手の会見が行われた。今回の短期登録選手は男子３人、女子３人の計６人で外国人選手の競輪参加は２０１９年以来７年ぶりとなる。６月から３カ月、日本人選手と全国各地で豪脚を披露する。新型コロナウイルス大流行のため中断していた短期登録制度が復活。７年ぶりに自転車競技のトップアスリートが来日。日本の競輪で世界レベルのパワーを