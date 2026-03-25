タレント、モデルの明日花キララ（37）が25日までに、Xを更新。過去に大炎上した経験を振り返った。明日花は紺色の調理服に身を包み、チョコレートを粉から練って、寿司ネタ風にトッピングしたお菓子を作る作業を映した動画をアップ。「昔、寿司を握った投稿を載せたら『ちん◯握った手で寿司を握んな』と大炎上した」とセクシー女優歴を念頭に反発を受けた過去を回想しながら「私よりもその辺の大将の方が本人にそれが付いてるん