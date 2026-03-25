キリンホールディングスは、子どもの健康啓発を行う「免疫ケア推進園」の取り組みに賛同する大谷翔平選手とともに、新年度を迎える園児たちを応援する施策を実施する。全国4320園の幼稚園・保育園に対し、免疫ケアを啓発するポスターや当社商品を順次提供するという。大谷翔平選手が賛同する免疫ケア推進園の取り組み○大谷翔平選手が新年度を迎える園児たちへメッセージを発信本施策では、一児の父でもある大谷選手から園児たちに