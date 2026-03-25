スターバックス コーヒー ジャパンは、3月28日に大井町の新施設「OIMACHI TRACKS」内にて「スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店」をオープンする。大井町駅周辺の店舗で最大面積を誇る空間に加え、全国でも珍しいドッグフレンドリーな屋内スペースを備えているという。スターバックス コーヒー 大井町トラックスパーク店○ワンちゃんも家族も快適に過ごせるドッグフレンドリーな空間新店舗の大きな特徴は、ガラスの