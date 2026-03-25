シュークリーム専門店"ビアードパパ"を手掛けるDAY TO LIFEは、3月30日から4月12日の期間限定で、エキュート大宮に新ブランド「Dessert Choux(デセール・シュー)」のポップアップストアをオープンする。日常の中に特別な一皿を提案する新しいシュークリームブランドとして展開するという。エキュート大宮に初登場する「デセール・シュー」「デセール・シュー」店舗イメージ○特別な一皿を表現した"手のひらサイズのデセール"フラン