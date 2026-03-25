あきんどスシローは、3月25日より全国のスシローにて、苺を使用した春の新作スイーツ「フレッシュ苺&苺のココアオムレット 苺アイス添え」と「苺と練乳のカタラーナ」を販売する。"SUSHIRO Cafe"の専属パティシエが開発した、苺の酸味と甘みを存分に堪能できるラインアップだという。スシロー春の新作苺スイーツ○苺づくしのふわふわオムレットと濃厚な練乳カタラーナが登場今回登場する「フレッシュ苺&苺のココアオムレッ