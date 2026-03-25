「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」の白濱亜嵐、片寄涼太が２５日、都内で写真集「Ｆｏｏｔｐｒｉｎｔｓ」の発売記念イベントを行った。グループとして１０年ぶりとなる写真集。所属事務所を構えるグループゆかりの地・中目黒や初期にパフォーマンスを行ったステージ、カラオケでのカットなどここまで歩んできた足跡をたどるような一冊となっており、白濱が「６人の今が詰まっている」と胸を張ると、片寄「宝物になるような作品」と語